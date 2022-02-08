Rus aşısının mucidi açıkladı: Dünyanın yüzde 80'i aşılanırsa 6 ay sonra pandemi biter

RUSYA Doğrudan Yatırım Fonu ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'nin geliştiricisi Alexander Gintsburg, pandeminin geleceğine dair açıklamalar yaptı. Gintsburg, "Her altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor ve böylece korunacağız" derken dünya nüfusunun yüzde 80'inin yedi aydan fazla olmayan bir süre içinde aşılanması durumunda koronavirüs pandemisinin sona erebileceğini söyledi.

Abone ol

RUSYA tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'yi geliştiren enstitünün başkanı pandeminin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Gamaleya Enstitüsü Başkanı Alexander Gintsburg, dünya nüfusunun yüzde 80'inin yedi aydan fazla olmayan bir süre içinde aşılanması durumunda koronavirüs pandemisinin sona erebileceğini söyledi.

"Bu hedefe ulaşmak için öncelikle yeterli aşı stoğunun oluşturulması ve Kovid-19 antitoksin üretmeyen ülkelere sağlanması gerekmektedir" diyen Gintsburg, ülkesinin bu duruma katkıda bulunabileceğini vurguladı. Gintsburg, Sputnik V ile aşılanan kişilerin Omicron varyantının türünün neden olduğu ciddi vakalara karşı yüzde 75, Sputnik Light ile güçlendirici olanların ise Omicron kapma durumunda hastaneye yatmaya karşı yüzde 100 korumaya sahip olduklarını söyledi.

"Altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor"

Sputnik V ile son aşılamanın üzerinden bir yıl geçmişse aşının Omicron'a karşı koruması yüzde 55 olarak açıklanmıştı. Gintsburg, "Bundan doğrudan bir sonuç çıkarabiliriz" derken, "Her altı ayda bir yeniden aşılanmamız gerekiyor ve böylece korunacağız. Aynı şeyi Delta varyantı hakkında da söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gamaleya Enstitüsü Başkanı, Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun katılımıyla Gamaleya Enstitüsü ekibinin burun içinden enjekte edilen Kovid-19 spreyi geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.