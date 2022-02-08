Kasımpaşa'yı deviren Gaziantep FK kupada çeyrek finale yükseldi

TÜRKİYE Kupası son 16 turunda Gaziantep FK, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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25. dakikada Eysseric'in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç'in uzanarak çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere attı.

31. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan Eysseric'in kullandığı korner atışında ön direkte Mortadha kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

34. dakikada Forkan Soyalp'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

36. dakikada Figueiredo'nun pasıyla soldan hareketlenen Hamza Mendly rakiplerini geçerek hızla ceza sahasına girdi. Hamza Mendly'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Harun Tekin topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

42. dakikada Gaziantep FK skoru 1-1 yaptı. Kasımpaşa savunmasında Spajic ile kaleci Harun Tekin'in uzaklaştırmakta anlaşmazlık yaşadığı topu ceza sahasının hemen dışında Figueiredo önünde buldu. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

62. dakikada Recep Niyaz'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Muhammet Demir'in şutunda kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.

75. dakikada Maxim'in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu çıkardı. Figueiredo'nun kale sahasında yaptığı ikinci vuruşta ise meşin yuvarlak çizgi üzerindeki Mortadha'dan döndü. Bu pozisyonda yardımcı hakem Erdem Bayık ofsayt bayrağını kaldırırken konuk takım oyuncuları penaltı beklentisiyle hakeme itirazda bulundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında görüntüyü izleyen hakem Fırat Aydınus pozisyonda ofsayt olmadığını Mortadha'nın da topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Fırat Aydınus, Mortadha'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 81. dakikada penaltıyı kullanan Maxim meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabakayı 2-1 kazanan Gaziantep FK kupada çeyrek finale yükseldi.

Kasımpaşa: 1 - 2 :Gaziantep FK

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 41 Hadergjonaj), Donk, Spajic, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 72 Ahmet Emin Engin), Hajradinovic, Mortadha, Eysseric (Dk. 73 Travnik), Umut Bozok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Dk. 46 Merkel), Oğuz Ceylan, Hamza Mendly, Vetrih (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Furkan Soyalp (Dk. 71 Maxim), Figueiredo (Dk. 86 Börven), Muhammet Demir (Dk. 71 Sagal)

Goller: Dk. 31 Mortadha (Kasımpaşa), Dk. 42 Figueiredo, Dk. 81 Maxim (P) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 79 Mortadha (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Muhammet Demir (Gaziantep FK), Hajradinovic (Kasımpaşa)