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Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda muhafazakar partilerin olduğunu belirterek "Başörtüsünde geri adım atmayacağız, bu bir kazanımdır" dedi.

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TV 5'de yayınlanan Kulis Ankara programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçmenin Millet İttifakı iktidarında kazanımlarını kaybetmeyeceğini vurguladı.

"Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye geri atalım, kazanımdır bu"
"Hayır efendim niye olsun. Başörtüsü ister sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde rahatlıkla var. Buradan niye geri adım atalım. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz.

"Tereddüte gerek yok, muhafazakar partiler var ittifakta"
Bu konuda kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde.

"6 partinin varlığı bu açıdan değerli"
6 partinin varlığı bu açıdan değerlidir. İyi Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz elde ettiğimiz kazanımları büyütmemiz lazım."

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