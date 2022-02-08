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Sakarya'da iki halk otobüsü kamyonet ve otomobil zincirleme kazaya karıştı 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da iki halk otobüsü kamyonet ve otomobil zincirleme kazaya karıştı 12 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde iki özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi çevre yolu Erenler istikametinde 54 J 0158 ile 54 J 0037 plakalı özel halk otobüsleri, 34 HP 8183 plakalı otomobil ve 54 AGE 812 plakalı kamyonet olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan araçlar çevredeki aydınlatma direkleri ile trafik lambalarına çarparak durabildi.

12 kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebi ile Erenler istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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