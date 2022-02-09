İbrahim Kalın açıkladı! Elektrik faturasını düşürecek 4 formül

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturalarının düşürülmesi için yeni çalışmanın yapıldığını açıklamıştı. Elektrik faturalarının düşürülmesi için formül arayışı başladı. Konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, esnaf için yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elektrikteki yüksek fatura şikâyetlerine yönelik yeni adımların atılacağı yönündeki açıklaması gözleri yeni kararlara çevirdi. Cumhurbaşkanlığı’nın gelen şikâyetleri yakın takibe aldığı belirtildi. Hürriyet'in haberine göre, faturaların indirilmesi için kulislerde 4 Formül konuşuluyor. Konutlar için atılan kademeli tarife sınırının 230 kw’ye yükseltilmesi, esnafa yönelik konutlarda olduğu gibi bir yeni tarife modelinin getirilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127’lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

Tepkiler sonrası tüketim sınırı yükseltilmişti

Elektrik konusunda bu yılın başında meskenlerde kademeli tarife yöntemine geçildi. Buna göre, 150 kilovatsaata kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Gelen tepkilerden sonra 150 kw’lik sınır 210 kw’ye yükseltildi. Kamuoyundan gelen tepkiler sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın açıklamaları gözler, Cumhurbaşkanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çevrildi.

CİMER'e şikayet yağıyor

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar şu anda vatandaştan gelen şikayetleri takip ediyor. İlk fatura şikâyetleri geldiğinde “vatandaşı mağdur etmeyin” talimatı doğrultusunda tüketim/fatura miktarına bakılıyor. CİMER’e, şirketlere ve bakanlığa gelen şikâyet ve öneriler de toplanıyor. Kaynaklar işyeri, esnaf, sanayi ve vatandaştan gelen şikayetlere göre gerek duyulması halinde yeni karar alınabileceğini ancak son kararın yapılacak değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini kaydettiler. Kaynaklar, sağlanan nispi rahatlamanın ardından 210 kilowatt benzeri bir düzenlemenin diğer alanlara da yansıtılmasının önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından formüle edilebileceğini vurguladılar.

İşte faturaları düşürmek için üzerinde çalışılan 4 alternatif

Bir süredir vatandaş ve esnaftan gelen şikâyetler nedeniyle yeni kararlar alınabileceği kulislerde konuşuluyordu. Kulislerde ve sektörde konuşulan alternatifler şunlar:

1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.

2- 210 KW’NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw’ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.

4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Dağıtım bedeli de yıl başında yüzde 25 oranında artırılmıştı.

KDV'nin düşürülmesi zor gözüküyor İbrahim Kalın’ın açıklamalarının ardından en çok konuşulan modellerden birisi KDV indirimi oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarına yönelik bir çalışma yapıyor. Elektrik fiyatları üzerinden yüzde 18 KDV alınıyor. Başka ülkelerde KDV indirimine yönelik adımlar atılıyor. Ancak KDV’ye yönelik çalışmalarda elektrikte indirim konusunun gündeme gelmediği öğrenildi. Elektrikte yapılacak bir KDV indiriminin her alanın girdisi olan bir mal ve hizmette oran indiriminin suistimale açık olduğu bu nedenle sıcak bakılmadığı belirtiliyor.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Talebimiz indirime gidilmesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarından da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamalarının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması” dedi.