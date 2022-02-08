Halil Falyalı kimdir nereli ne iş yapar? Halil Falyalı otelleri ve şirketler neler?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in geçtiğimiz aylarda bahsettiği KKTC'de bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Şoförünün de hayatını kaybettiği saldırı da Halil Falyalı'nın eşi de vardı. Peki kimdir Halil Falyalı aslen nereli, eşi Özge Taşker Falyalı ve çocukları kim? Halil Falyalı ne iş yapar, otelleri var mı?

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KKTC’de ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak bilinen Halil Falyalı’nın içinde şoförü ve eşinin olduğu araca silahlı saldırıcı düzenlendi. Saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü öldü. Geçtiğimiz aylarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı video ile gündem olan kumarhaneci Halil Falyalı ölümü sonrasında merak konusu oldu. Peki Halil Falyalı neden öldürüldü, kim öldürdü, Halil Falyalı eşi Özge Taşker Falyalı ve çocukları kim?

Halil Falyalı neden öldürüldü: Kuzey Kıbrıs basınının aktardığına göre saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falyalı'nın ardından YDÜ hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Falyalı burada yaşamını yitirdi.

Halil Falyalı eşi Özge Taşker Falyalı ve çocukları

Polis, Falyalı'nın kurşunlandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı. Saldırı sırasında Falyalı'nın eşinin ve çocuklarının konvoydaki başka bir araçta olduğu ve saldırıyı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

Halil Falyalı kimdir: 2016 yılından beri ABD'de uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla aranmaktadır. Bu dava yüzünden KKTC'yi terk edemediği iddia edilmektedir.[2] 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2000'lerin başında Kıbrıs'ta kumarhane güvenliği olarak işe başladı.[1] Akabinde birçok otel işletmeciliği ve kumarhane(casino) yöneticiliği yapmış olan Falyalı, günümüzde Kıbrıs'ın önde gelen Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinmektedir. Yasadışı bahis sitelerini de yönettiği iddia edilmektedir.