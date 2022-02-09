BIST 2.007
DOLAR 13,56
EURO 15,49
ALTIN 796,49
HABER /  DÜNYA
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Testler başarılı oldu! İlk kez bir helikopter pilotsuz uçuruldu

Testler başarılı oldu! İlk kez bir helikopter pilotsuz uçuruldu

ABD Savunma Bakanlığına bağlı İleri Savunma Projeleri Araştırma Ajansı (DARPA) ile Skorsky şirketinin yaptığı ortak bir çalışma kapsamında, ilk kez Skorsky marka UH-60 Alfa model bir Black Hawk helikopteri pilotsuz uçuruldu.

Abone ol

Skorsky ile DARPA'nın, Kokpit İçi Otomasyon Sistemi olarak adlandırılan ortak programında helikopterlerin insansız uçurulmasına yönelik ilk testler yapıldı.

Skorsky Innovation Direktörü Igor Cherepinsky, sanal ortamda düzenlediği basın toplantısında, UH-60 Alfa Black Hawk helikopterinin 5 ve 7 Şubat tarihlerinde iki defa pilotsuz uçuş gerçekleştirdiğini kaydetti.

Daha önceki testlerde her ihtimale karşı helikopterde bir pilot bulunduğunu ifade eden Cherepinsky, "Helikopterde 210 Switch diye bir anahtar var. Buraya helikopterdeki kişi sayısı giriliyor. Oraya sıfır kişi diye girdik. Helikopter Kentucky'deki Fort Campbell üzerinden 30 dakika boyunca insansız olarak uçtu." ifadelerini kullandı.

Cherepinsky, ikinci uçuşun ise daha kısa sürdüğünü anlattı.

Helikopterin, kalkış öncesi kontrolleri ve kalkış sürecini kendi başına tamamladığını aktaran Cherepinsky, yoğun hava trafiği ve karmaşık sahalardaki durumlara yanıt vermesi için bir simülasyonla helikoptere New York şehrindeki gökdelenlerin arasında uçuyormuş gibi bir ortam tasvir edildiğini kaydetti.

Cherepinsky, helikopterin Manhattan'daki gökdelenlerin arasında güvenli bir şekilde uçuş icra ettikten sonra indiğini aktardı.

DARPA ve Skorsky'nin, 160 milyon dolar harcadığı projeyi yıl sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Halil Falyalı eşi ve çocukları kimdir? Eşi Özge Taşker Falyalı ne iş yapar?
Halil Falyalı eşi ve çocukları kimdir? Eşi Özge Taşker Falyalı ne iş yapar?
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Halil Falyalı kim öldürdü kaç yaşında öldü? Halil Faryalı serveti ne kadar?
Halil Falyalı kim öldürdü kaç yaşında öldü? Halil Faryalı serveti ne kadar?
Halil Falyalı kimdir nereli ne iş yapar? Halil Falyalı otelleri ve şirketler neler?
Halil Falyalı kimdir nereli ne iş yapar? Halil Falyalı otelleri ve şirketler neler?
İsmail Kartal: Elendik ama futbolumuzla elenmeyi hak etmedik
İsmail Kartal: Elendik ama futbolumuzla elenmeyi hak etmedik
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız
10 kişilik Kayserispor'dan son saniye darbesi! Fenerbahçe kupaya veda etti
10 kişilik Kayserispor'dan son saniye darbesi! Fenerbahçe kupaya veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
Kasımpaşa'yı deviren Gaziantep FK kupada çeyrek finale yükseldi
Kasımpaşa'yı deviren Gaziantep FK kupada çeyrek finale yükseldi
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu