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Adana'da DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltılar var

Adana'da DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltılar var

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

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Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timdeki polisler koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlere girdi. Eve giren özel harekat timi şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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