Çok kuvvetli olacak 2 gün sürecek! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı 50 ilde alarm: İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülecek.