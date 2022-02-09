Yüz yüze eğitime ara verildi! Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi

TÜRKİYE adeta Sibirya kışını yaşıyor. Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürürken, birçok ilde yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava muhalefeti uyarıları doğrultusunda birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Okulların tatil edildiği şehirlerde hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan veya 12 yaş altı çocuğu olan kamu personeli de belirtilen tarihlerde izinli sayılacak. İşte hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği ve belirli kamu çalışanlarına idari izin verilen iller...

Denizli: Denizli’de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli’nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

Çanakkale: Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde Kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Uşak: Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi Okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çankırı: Çankırı'da yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.

Isparta: Isparta Valiliği'nden 5 Şubat tarihinde yapılan açıklamada ise anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitime geçileceği açıklanmıştı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılacağı bildirilmişti.

Tunceli: Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

Kütahya: Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.