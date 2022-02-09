Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin oy oranını Whatsapp'tan açıkladı: Bu hepimizin ortak başarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranını açıkladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranının kamuoyuna açıklanmayan bir anketin sonuçlarına göre yüzde 3,7'ye ulaştığını açıkladı. Milliyetçi Odak'ın aktardığı bilgilere göre, Zafer Partisi lideri Özdağ, partinin il başkanlarının bulunduğu bir WhatsApp grubuna attığı mesajda "Değerli Zafer Partisi il başkanları, bugün yapılan en son ve geniş kamuoyuna açıklanmayan anketin sonuç bilgileri geldi. Zafer Partisi yüzde 3,7. Bu hepimizin ortak başarısı. Bu daha başlangıç. Zafer Türk milletinin olacak. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı. Şubat ayı anketlerinin ortalamasında ise Zafer Partisi'nin oy oranına rastlanmamıştı.

Vatandaşlık verilen sığınmacıların oy kullanamaması için teklif vermişti

Özdağ geçtiğimiz haftalarda “2023 seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek üzere 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiği” iddiasını gündeme getirmişti. Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması Zafer Partisi’ni harekete geçirmişti. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun vatandaşlık verilmesini düzenleyen 11. Maddenin B, H, I, J bentlerine ilaveler yapılmasını öneren Özdağ; oy kullanılmasını düzenleyen 43. Maddenin de “Sonradan kazanılan vatandaşlık hakkına sahip olanlar, Türkiye’de en az 10 yıl süre ile yasal oturma şartları çerçevesinde yaşamadıkça, Türk tarihi ve devleti hakkında bilgi sahibi olmadıkça, dil, tarih, anane, görenekler ve kültür gibi temel hususları içeren konular ile vatandaşlık bağlılık yemininde belirtilen sadakat konusunda yapılacak değerlendirmeleri başarı ile geçmedikçe oy kullanamaz.” şeklinde değiştirilmesini teklif etmişti.