BIST 2.024
DOLAR 13,60
EURO 15,53
ALTIN 798,76
HABER /  POLİTİKA
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin oy oranını Whatsapp'tan açıkladı: Bu hepimizin ortak başarısı

Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin oy oranını Whatsapp'tan açıkladı: Bu hepimizin ortak başarısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranını açıkladı.

Abone ol

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin oy oranının kamuoyuna açıklanmayan bir anketin sonuçlarına göre yüzde 3,7'ye ulaştığını açıkladı. Milliyetçi Odak'ın aktardığı bilgilere göre, Zafer Partisi lideri Özdağ, partinin il başkanlarının bulunduğu bir WhatsApp grubuna attığı mesajda "Değerli Zafer Partisi il başkanları, bugün yapılan en son ve geniş kamuoyuna açıklanmayan anketin sonuç bilgileri geldi. Zafer Partisi yüzde 3,7. Bu hepimizin ortak başarısı. Bu daha başlangıç. Zafer Türk milletinin olacak. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı. Şubat ayı anketlerinin ortalamasında ise Zafer Partisi'nin oy oranına rastlanmamıştı. 

Vatandaşlık verilen sığınmacıların oy kullanamaması için teklif vermişti
Özdağ geçtiğimiz haftalarda “2023 seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek üzere 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiği” iddiasını gündeme getirmişti. Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması Zafer Partisi’ni harekete geçirmişti. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun vatandaşlık verilmesini düzenleyen 11. Maddenin B, H, I, J bentlerine ilaveler yapılmasını öneren Özdağ; oy kullanılmasını düzenleyen 43. Maddenin de “Sonradan kazanılan vatandaşlık hakkına sahip olanlar, Türkiye’de en az 10 yıl süre ile yasal oturma şartları çerçevesinde yaşamadıkça, Türk tarihi ve devleti hakkında bilgi sahibi olmadıkça, dil, tarih, anane, görenekler ve kültür gibi temel hususları içeren konular ile vatandaşlık bağlılık yemininde belirtilen sadakat konusunda yapılacak değerlendirmeleri başarı ile geçmedikçe oy kullanamaz.” şeklinde değiştirilmesini teklif etmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çok kuvvetli olacak 2 gün sürecek! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı 50 ilde alarm: İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya
Foto Galeri Çok kuvvetli olacak 2 gün sürecek! Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı 50 ilde alarm: İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Miray bebeğin ölümü! İki doktor için 6'şar yıl hapis istendi
Miray bebeğin ölümü! İki doktor için 6'şar yıl hapis istendi
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Halil Falyalı serveti ne kadar ve otelleri hangisi, Halil Falyalı ne iş yapar?
Halil Falyalı serveti ne kadar ve otelleri hangisi, Halil Falyalı ne iş yapar?
Yüz yüze eğitime ara verildi! Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi
Yüz yüze eğitime ara verildi! Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi
Kazdağları'nda 21 kişi mahsur kaldı! Vali Hasan Şıldak'dan açıklama geldi
Kazdağları'nda 21 kişi mahsur kaldı! Vali Hasan Şıldak'dan açıklama geldi
Halil Falyalı öldü mü kim öldürdü? Halil Falyalı kimdir nereli ne iş yapar?
Halil Falyalı öldü mü kim öldürdü? Halil Falyalı kimdir nereli ne iş yapar?
MHP'de hedef 2033! Bahçeli'nin sözlerinin arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan planı
MHP'de hedef 2033! Bahçeli'nin sözlerinin arkasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan planı
Kocaeli’de feci kaza otomobil hurda yığınına döndü: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı
Kocaeli’de feci kaza otomobil hurda yığınına döndü: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e potayı göstermedi sahadan sildi maç kapalı gişe oynandı
Fenerbahçe Beko Real Madrid'e potayı göstermedi sahadan sildi maç kapalı gişe oynandı
Adana'da DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltılar var
Adana'da DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltılar var