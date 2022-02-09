Tunç Soyer elektrik faturasını cama astı! Yılmaz Büyükerşen de faturasını paylaştı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de elektrik faturasını cama asanlar kervanına katıldı. İZSU'ya gelen elektrik faturasını cama asan Soyer, o yazının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Benzer bir paylaşım da Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi.

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Yeni yılda elektrik faturalarına yapılan fahiş zamma tepkiler çığ gibi büyüdü. Esnaflar, vatandaşlar ve ünlü isimlerin ardından belediyerden de tepkiler gelmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) de gelen elektrik faturasını camına asarak, "İZSU’ya 2021’de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022’de 800 milyon TL’ye çıktı. Halkımızın bilgisine" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti” dedi.

Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" dedi.

Eskişehir Belediye Başkanı da paylaştı

Yüklü elektrik faturaları için bir çağrı da Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den geldi.

İstanbul Halk Ekmek elektrik faturası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'na gelen 755 bin liralık elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı ve “Maalesef durum çok vahim” dedi.





Esnaf da cama fatura asıyor

Manisa'da bir restoranın sahibi, işyerinin kirasının 4 bin TL, elektrik faturasının ise 23 bin TL olduğuna dikkat çekti.

Bir çok işletmede gelen elektrik faturasını paylaşıp hükümetin devreye girmesini istiyor.