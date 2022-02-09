Apartmanın uçan çatısı caddedeki araçların üzerine düştü

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde 12 katlı apartmanın şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen çatısı park halindeki araçlarda hasara yol açtı.

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Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçların yanı sıra reklam panoları, yön direkleri, tabelalar devrildi, refüje dikilen narenciye ağaçlarının meyveleri yollara savruldu.

Yenişehir ilçesindeki 12 katlı apartmanın çatısı da rüzgar nedeniyle yerinden çıktı. Bir kısmı apartman bahçesine bir kısmı da Vali Hüseyin Aksoy Caddesi'ne uçan çatı nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu, yolun büyük kısmı trafiğe kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince caddede temizlik çalışması yapıldı. Bazı kişiler, çevreye saçılan ağaç parçalarını yakacak olarak kullanmak için topladı. Polis, zarar gören araçlar için tutanak tuttu.