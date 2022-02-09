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Opel'den 'Şimdi Al, Baharda Öde' kampanyası 12 ay vade sıfır faizli kredi

Opel'den 'Şimdi Al, Baharda Öde' kampanyası 12 ay vade sıfır faizli kredi

Opel Türkiye'nin SUV modeli Mokka ile ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo, Vivaro City Life ve Zafira Life'ı tercih edecek müşteriler, stoklarla sınırlı kampanya kapsamında şimdi alıp 2 ay sonra ödemeye başlayabiliyor.

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Opel'den yapılan açıklamaya göre, "Şimdi Al, Baharda Öde" kampanyası kapsamında, markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren yeni modeli Mokka'ya sahip olmak isteyenler, şubat ayı boyunca 2 ay ertelemeli 75 bin TL kredi için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 110 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor.

554 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip Opel Mokka modelinde ayrıca 100 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı da bulunuyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yeni Crossland, 400 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkati çekerken, şubat kampanyası kapsamında 60 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla SUV konforunu ve sürüş keyfini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Opel'in SUV segmentindeki bir diğer güçlü modeli Opel Grandland X ise şubat ayında 660 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa ise 332 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkati çekiyor.

"İşi Almanlara bırakın" sloganıyla farklı boyutlardaki ticari araçlarında hayatı kolaylaştıran çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, ticari araç ürün ailesinde de şubat ayına özel 2 ay ertelemeli 75 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi ve 110 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Şubat ayında binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a 371 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 292 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 375 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 459 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life ise 563 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkati çekiyor.

Opel, şubat ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.

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