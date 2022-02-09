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Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı! İfadesi ortaya çıktı: Meğer duvarları...

Antalya'da gençlerin kız kavgasında kan aktı! İfadesi ortaya çıktı: Meğer duvarları...

ANTALYA Kaleiçi’nde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki genç, kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı genç tedavi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

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Olay, dün Muratpaşa ilçesi Kaleiçi’nde yaşandı. Kaleiçi bölgesinde gezen Barış D. (20) ve E.U. (16) ile R.E. (17) arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden birisi yanında taşıdığı bıçakla Barış D.’yi kalçasından yaraladı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Barış D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Duvarları boyuyorlardı, onları uyarınca bıçakladılar" dediği öğrenildi. Bölgede araştırma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok geçmeden şüpheli E.U. ve R.E.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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