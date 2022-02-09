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Kuzey Irak'ta hava operasyonu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta hava operasyonu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'taki Zam ve Avaşin bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.

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