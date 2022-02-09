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Yeşillikte de gramaj hilesi başladı! Zam yerine formülü buldular

Yeşillikte de gramaj hilesi başladı! Zam yerine formülü buldular

Salataların vazgeçilmezi maydanoz, roka gibi yeşilliklere de gramaj oyunu başladı. Yeşillikler hem daha boy vermeden kesiliyor hem de demet olarak azaltılmaya başlandı.

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Ambalajlı tüketim ürünlerinde sergilenen gramajı azaltma taktiği yeşilliğe de sıçradı. Birçok pazar ve markette yeşillik ürünlerinde gramaj oyunu dikkat çekiyor. Yeşillik demetleri küçültülürken don bahanesiyle ürün fiyatları da artırılıyor.

Maydanoz, dereotu, nane, tere, roka, kuzukulağı gibi ürünlerin bağı küçültüldü. Bir bağdaki sap sayısı 10-15’e kadar düştü. Eskiden bir bağa denk gelen üründen iki bağ çıkarıldığı bildirildi. Yeşilliklerin fiyatları da semte ve markete göre değişiyor. İçinde yaklaşık 15 sap bulunan bir bağda fiyat 2,95’ten başlayıp 4 liraya kadar çıkıyor.

Büyümeden kesiliyor
Yeşillikler arasında en pahalı ürün salatanın ana malzemesi olan kıvırcık ve marul. Fiyatları tavan yapan kıvırcık ve marulda ise üreticinin büyümeden ürünleri kestiği tespit edildi. Bir kıvırcık ya da marul normalde satılanın yarısı boyutunda. 5,45’ten başlayan kıvırcık ve marulun fiyatı 10 lirayı buluyor.

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