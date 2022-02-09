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Ümit Dikbayır nasıl muhalefet yapılacağını gösterdi! Hadi Özışık 'nihayet' deyip alkışladı

İNTERNETHABER Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kavgalı olduğu İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı bu kez alkışladı... Dikbayır'ın eşi Nihal Dikbayır ile birlikte çektiği asgari ücret videosunun tüm muhalefete örnek olmasını istedi... İşte Hadi Özışık'ın o yorumu...

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’la aramız pek de iyi değil… Yanına eşi Nigar Hanım’ı da alıp bir asgari ücretle market alışverişine çıkmış…

Kira, aidat, elektrik, doğalgaz gibi zorunlu harcamaları bir kenara ayırdıktan sonra asgari ücretten kalan 1030 lirayla alışveriş yapıyorlar...

Yapıyorlar ama kasada kalıyorlar…

Çünkü ayırdıkları para, markette yaptıkları zorunlu malzeme alışverişini karşılamaya yetmiyor…

Ne aldıklarını tek tek videoya çekip, geçen ay aldıkları ürünlerden ne kadarını alamadıklarını da gösteriyorlar…

Vallahi çok güzel bir muhalefet şekli…

Yapılacaksa böyle muhalefet yapılmalı…

Video çekerek muhalefet yapılacaksa böyle yapılmalı…

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