Alişan Buse Varol boşanıyorlar mı dilekçe verdiler iddiasına cevap geldi

Yakın bir zaman önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü ile sarsılan şarkıcı Alişan'ın son günlerde eşi Buse varol ile aralarının açık olduğu, evlerini ayırdıkları iddia edildi. Boşanmaya karar veren çiftin gizli dilekçe verdikleri haberi yayılınca Alişan en net açıklamayı yaptı. Öyle bir şey yok diyen Alişan her evlilikte bunlar olur dedi.

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TRT 1'de hafta içi her gün canlı yayın yapan Alişan'ın evliliği üzerinde son günlerde kara bulutlar dolaşıyor. 2 çocuğunun annesi Buse Varol ile aralarının bozuk olduğu hatta evleri ayırdıkları söylenen Alişan haklarında çıkan son iddia ise boşanıyorlar oldu. Gizli dilekçe verdikleri konuşulan Alişan Buse Varol çiftinden sessizliği bozan Alişan oldu ve öyle bir şey yok, olsa söyleriza açıklaması yaptı. Peki Alişan Buse Varol boşanıyor mu, son haberler neler?

Boşanıyorlar iddiasına Alişan'dan gelen yeni cevap

Doğum günü krizi:

Ünlü şarkıcı Alişan ve Buse Varol 2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çiftin 2021 yılında Eliz isminde kızları oldu. Sosyal medya paylaşımlarında sıkça birbirlerine yer veren çiftin hakkında ayrılacakları yönünde bir iddia yayıldı. Evliliklerinde üçüncü yılı geride bırakan çiftin kızları Eliz'in doğum gününde bazı detaylar dikkat çekti. Güzel oyuncu Buse Varol, kızı için en lüks otellerden birinde doğum günü partisi verirken Alişan'ın partide yer almaması söylentileri güçlendirdi.

Eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan ise kendi ailesiyle kızına sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Kızının doğum gününü ayrı ayrı yerlerde kutlayan çift, haklarında çıkan ayrılık haberleri için peş peşe açıklama yaptı.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına açıklama yapan Alişan, "Benim için hiçbir şey önemli değil çünkü amcası Eliz'in 1. yaşını göremedi. Buse'nin düzenlediği partide kadınlar ve çocuklar vardı, erkekler yoktu" dedi.

Evdeki partiye davet edilmedim: Alişan ve ailesinin evde düzenlediği doğum günü partisine katılmayan Buse Varol ise sunuculara gönderdiği mesajda "Eliz'in oteldeki doğum gününü Alişan organize etti. Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Son anda istemediler saygı duyuyorum. Ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Her şeyin üzerine yemin ederim. Beni kimse eve davet etmedi. Ben asla böyle bir kız değilim, hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz asla bir daha 1 yaşına giremeyecek" ifadelerini kullandı.