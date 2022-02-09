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Bursa Osmangazi'de fiyatı gören öğrenci 1 yerine iki bardak içiyor

Bursa Osmangazi'de fiyatı gören öğrenci 1 yerine iki bardak içiyor

Bursa'da çay ocağı işleten esnaf, herkesin zam yaptığı ortamda yüzde elli indirime gitti.

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Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde okulların yoğun olarak bulunduğu bölgede çay ocağı işleten Ahmet Çetinkaya, öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye öğrencilere çayı 1 liradan satmaya başladı.

Bu durumdan memnun olan öğrenciler 1 yerine 2 tane çay içmeye başladı. Esnafın örnek davranışı; herkes tarafından takdir edildi. Normal çayı 2 liradan satan çaycı öğrencilere çayı 1 liradan sattığını iş yerinin camına astığı afişle duyurdu.

Öğrencilere özel indirim yaptığını ifade eden Ahmet Çetin Kaya, "Ben öğrenciler "rahat rahat çay içebilsin" diye onlara yüzde elli indirimli satıyorum. Benim çay ocağımın bulunduğu bölgede çok sayıda okul var. Yaptığım indirim öğrencileri çok memnun etti. Buraya gelen öğrenciler fiyatı görünce 1 yerine 2 tane çay içiyor. Herkesi çay içmeye beklerim" dedi.

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