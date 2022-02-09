Sait Uçar neden öldü hastalığı neydi, ne kanseriydi? Sait Uçar biyografisi

Karadeniz müziğinin sevilen ismi, kemençe ustası Sait Uçar kanser nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser illeti ile savaşan Sait Uçar, 2021 yılında ameliyat olmuştu. Peki Sait Uçar kimdir, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Kemençe ustası ve Karadeniz müziğinin sevilen şarkıcılarından olan, eğlenceli şarkıları ile bilinen Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetti. Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" sözleriyle duyurdu. Peki, Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi?

Sait Uçar 3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi.



Yetenekli sanatçı Sait Uçar, ortaokul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünün söz ve müzikleri kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.