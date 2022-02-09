İngiltere'den teröre destek! Parlamentonun dibinde açıldı

PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan SDG, "Suriye Demokratik Yönetimi Meclisi Birleşik Krallık Temsilciliği" adı altında Londra'da parlamentoya sadece 1 kilometre uzaklıkta temsilcilik açtı. İngiltere hükümetinin örgütün uzantısına nasıl izin verdiği merak edilirken temsilciliğe öncülük eden Massound Kasso'nun 2018'de Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmeye çalıştığı ancak sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığının belirlenmesiyle sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz ay İngiltere Londra'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'ne ait "Suriye Demokratik Yönetimi Meclisi Birleşik Krallık Temsilciliği" İngiltere Parlamentosuna bir kilometre uzaklıkta kuruldu.

Sabah'ta yer alan habere göre İngiliz vatandaşı Suriye uyruklu olan Massound Kasso ve Mohammed Mustafa isimli iki isim tarafından kurulan temsilciliğe nasıl izin verildiği düşündürdü.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait SDM temsilciliğinin İngiltere Parlamentosu'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kurulduğu göz önüne alındığında, PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan İngiltere hükümetinin buna nasıl izin verdiği ise merak konusu oldu. Terör örgütüne destek verilmesi ve faaliyetlerine izin verilmesinin ileride İngiltere ve diğer ülkeleri de zor duruma sokacağı tahmin ediliyor.