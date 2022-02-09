10 yıl sonra Giuseppe Meazza'ya gelen Jose Mourinho'ya sevgi gösterisi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Roma'yı 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi. 2010 yılından sonra ilk defa Giuseppe Meazza'ya gelen Jose Mourinho, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

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Kupada tek maçlı eleme usulüne gören oynanan çeyrek final müsabakaları, bu akşamki Inter-Roma maçıyla başladı.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’ndaki karşılaşmada, Inter, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Mavi-siyahlı ev sahibi takıma galibiyeti ve turu getiren golleri, 2. dakikada Edin Dzeko ve 68. dakikada Alexis Sanchez attı.

Bu sonuçla Inter yarı finale yükselirken, Roma ise kupaya veda etti.

Karşılaşmada yedek soyunan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 85. dakikada Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Bu arada, maç öncesi Inter tribünleri, 2008-2010 döneminde mavi-siyahlıları çalıştıran ve bugün Roma Teknik Direktörü olarak 12 yıl aradan sonra Giuseppe Meazza Stadı'na çıkan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bu hafta Milan-Lazio, Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları yapılacak.