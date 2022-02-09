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9 Şubat 2022 itibariyle benzine bir zam daha geldi! Motorin ve benzin zamlı fiyatları

9 Şubat 2022 itibariyle benzine bir zam daha geldi! Motorin ve benzin zamlı fiyatları

8 Şubat 2022'de motorine gelen zamdan bir gün sonra benzinin litresi zamlandı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldi.

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Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Motorine yapılan 80 kuruşluk zam sonrası benzine de zam yapıldığı duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasın (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam geldiğini duyurdu.

EPGİS'den yapılan açıklamada "09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

3 büyükşehirde benzinin litre fiyatı
Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.

Motorin de zamlanmıştı
Bir gün önce de motorin fiyatlarına 80 kuruş zam gelmişti. Yapılan zammın ardından Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı. 

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