Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Kulisler dalgalandı Fehmi Koru 'aklıma gelen' deyip açıkladı

Fehmi Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyali olarak görülen sözlerini değerlendirerek, "Aklıma gelen, CHP liderinin zamanı geldiğinde içinde yer aldığı ittifakın paydaşları ile seçilebilecek bir aday arayışına gireceği ve o güne kadar da şimşekleri üzerine çekecek bir paratöner görevini üstlendiği ihtimalidir." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın 3. kez adaylık tartışmalarıyla ilgili sözleri gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun "Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, O’nu sandıkta göndereyim" sözleri "adaylığa yeşil ışık yaktı" yorumlarına yol açtı.

Sahiden de Kılıçdaroğlu aday olabilir mi? Merak edilen konuyu Fehmi Koru, bugünkü yazısında kaleme aldı.

İktidar bloğundaki çözülmeye rağmen oyların CHP'ye yönelmediğine dikkat çeken Koru, Kılıçdaroğlu ile ilgili çekinceleri dile getirdi.

"Tayyip Erdoğan’a karşı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı bir seçimde sandıktan cumhurbaşkanı olarak kim çıkabilir?" diye soran yazar, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

CHP'nin oyu artmıyor

"İktidar cephesini oluşturan iki partinin oylarında meydana gelen ciddi çözülmelere rağmen onlardan kaçan seçmenlerin CHP’ye oy verir hale gelmedikleri kamuoyu yoklamalarından anlaşılıyor. AK Parti ve MHP’nin hal ve gidişten memnun olmayan seçmenleri önce kararsız hale geliyor, sonra ya o hallerinde kalmaya devam ediyor ya da kendilerine yakın gördükleri başka partilere geçiyorlar.

Kendilerine yakın gördükleri partiler arasında CHP yok. Olmadığı, CHP’nin klasik yüzde 25’lik oy oranında yoklamalara yansıyan bir artış olmayışından anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin ‘yüzde 50+1’ oy alması şartı var; CHP’nin kalıplaşmış yüzde 25’inin üstüne yüzde 25’lik bir seçmen kalabalığının daha eklenmesini Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sağlayabilir mi?Ne dersiniz sağlayabilir mi?

"Paratöner görevini üstleniyor"

Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar sergilediği tavırlarıyla bu soruya doğru cevap verebilecek bir siyasetçi. O bakımdan son zamanlarda ağzından çıkan mesajlarda, kendisinin adaylığını ilan etmesinden çok, başka bir -belki birden de fazla- anlam aranabilir.

Aklıma gelen, CHP liderinin zamanı geldiğinde içinde yer aldığı ittifakın paydaşları ile seçilebilecek bir aday arayışına gireceği ve o güne kadar da şimşekleri üzerine çekecek bir paratöner görevini üstlendiği ihtimalidir.

Yoksa her şeye rağmen son kertede aday olmayı mı düşünür Kılıçdaroğlu? Galiba bu aşamada bekleyip görmekten başka yapılabilecek fazla bir şey yok."