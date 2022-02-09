Halil Falyalı KKTC'da suikastle öldürüldü! Eşi de yanındaydı 1 kişi gözaltında

KIBRIS'ta kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı, dün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Halil Falyalı ve şoförü ölürken saldırı sırasında eşi de yanındaydı. Suikasti gerçekleştirenlerin sürat teknesiyle adadan kaçtığı iddia edilirken, 1 kişi gözaltına alındı...

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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada içinde eşinin ve şoförünün bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı.

Şoförü de kendisi de hayatını kaybetti

Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.

Sürat teknesiyle kaçtıkları iddia edildi

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı. Ayrıca Falyalı'yı öldüren suikast timi de MOBESE kameralarına yakalandı.

50'den fazla kovan bulundu

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

KKTC polisi tarafından gece gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 kişinin yakalanarak göz altına alındığı bildirildi. Zanlının bu sabah Girne mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

Sedat Peker, Halil Falyalı için neler söylemişti?

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında yaşayan Sedat Peker, Mayıs 2021'de yayımladığı videolarda hem Türkiye’den hem Kıbrıs’tan siyasetçilerle ilgili birçok iddiada bulunmuştu. Bunlardan biri de Halil Falyalı'ydı. Otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanınan Falyalı’nın ABD tarafından kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığına dair haberler Türk basınında yer almıştı. Bu iddiaların üzerinden aylar geçtikten sonra, Falyalı hakkında Kıbrıs mahkemelerinde farklı bir sebeple arama kararı çıkarıldı. İş insanının kumarhanesinde çalışan bir kişiyi, kasadan izinsiz para aldığı iddiasıyla önce alıkoymak, ardından darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla 7 Ekim 2021'den itibaren aranan Falyalı, 14 Ekim’de beraberinde üç zanlıyla birlikte teslim oldu. Halil Falyalı, ertesi gün tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Falyalı hakkında önce üç gün, ardından 70 gün tutuklu yargılama kararı çıkartıldı. 20 Ekim’de, Kıbrıs’ta Türkçe yayın yapan gazeteler, Falyalı’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını; Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alındığını yazdı. Aralık ayında, Halil Falyalı, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı.