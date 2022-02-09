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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması! 'Çok üzgünüm, denizden kaçamazlar'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Halil Falyalı açıklaması! 'Çok üzgünüm, denizden kaçamazlar'

Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ismi gündeme gelen Halil Falyalı, dün KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayetle ilgili ilk açıklamasında "Çok üzgünüm" dedi.

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Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ismi gündeme gelen Halil Falyalı ve şoförü öldürüldü. KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer Tunç adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer Tunç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Çok üzgünüm
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da cinayetle ilgili ilk açıklamasında "Çok üzgünüm" ifadesini kullandı. Tatar, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Sabah Postası’ programına katıldı. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü belirtti. 

Bana, saldırganların deniz yoluyla kaçamayacağı söylendi
İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı’nda da açıklama yapacağını dile getirden Tatar, Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve bölgede sahil güvenliğin mevcut olduğu bilgisini veren, kendisine saldırganlarına deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağın iletildiğini ifade etti. Tatar ayrıca, Türkiye’deki güvenlik birimleriyle de işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.

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