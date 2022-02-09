Ünlü anketçi açıkladı: Tansu Çiller yeni partinin il ve ilçe teşkilatlarını bile kurdu! Partilerin son oy oranı ne?

MAK Araştırma'nın Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tansu Çiller'in yalanladığı yeni parti iddiasının doğru olduğunu söyledi. Çiler'e yakın eski DYP milletvekillerinin anlattıklarını aktaran Kulat, son anketin sonuçlarını da açıkladı...

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MAK Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni Tansu Çiller iddiası geldi. Çiler, "Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok" derken Kulat, "Çiller'e yakın eski DYP milletvekilleriyle konuştum, parti kurma çalışmaları sürüyor" bilgisini paylaştı. Ünlü anketçi Kulat, partilerin son oy oranlarını da açıkladı.

AK Parti'den kaçan oyları İYİ Parti, DEVA ve Gelecek alıyor

"AK Parti 10-12 puan kaybetmiş durumda" iddiasında bulunan Mehmet Ali Kulat, anketten çıkan sonuçları şöyle özetledi:

"AK Parti'nin bu kaybettiği 10-12 puanlık oyun yaklaşık yarısı İYİ Parti'ye gitmiş görünüyor. İYİ Parti, gittikçe merkez sağa yerleşti. Geri kalan 5 puanlık bir oy da DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasında paylaşılmış durumda."

“Millet İttifakı yüzde 46-47, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında”

"Bu arada MHP yüzde 11.5'luk bir oy oranından yüzde 7 puanlara inmiş durumda, ondan da birazını İYİ Parti, birazını da yine bu partiler veya yeni kurulan başka partiler alıyorlar. Dolayısıyla artık AK Parti ve MHP'nin toplamı yüzde 40 bandının altında, üstüne BBP'yi bile ekleseniz bu oran değişmiyor.”

Millet İttifakı için kilit seçmenin HDP olduğunu ifade eden Kulat, “Önemli olan 50+1'i bulabilmeniz, cumhurbaşkanlığını almak asıl mesele” dedi.

“Tansu Çiller'in parti kuracağı iddiaları doğru”

Mehmet Ali Kulat, öte yandan parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller ile ilgili de şunları söyledi: “Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler."

Gayri resmi olarak il ilçe örgütleri belirlenmiş

"Hatta bunun için il-ilçe teşkilatlarını kurma konusunda gayretleri olduğunu da söylediler. Bazı yerlerde bu konuda gayri resmi olarak şimdilik il-ilçe örgütleri olacak kişileri tespit ettiklerini, Türkiye genelinde sahada çalışmalar yapan eski milletvekilleri olduğunu bizzat bana anlatan birden fazla eski milletvekili oldu.”