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Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçti! 4 futbolcu geldi, 8 futbolcu gitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray’da ara transfer dönemi hareketli geçti! 4 futbolcu geldi, 8 futbolcu gitti

Galatasaray ara transfer döneminde kaleci, defans, orta saha ve forvet olmak üzere 4 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda 8 futbolcu da takımdan ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig’de ikinci transfer ve tescil dönemi sona ererken, Galatasaray bu dönemde hareketli günler yaşadı. Sarı-kırmızılılar eksiklikler doğrultusunda ilk olarak kaleye takviye yaptı ve Barcelona’da forma giyen Inaki Pena transfer edildi. Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al-Hilal’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’ın gündemine girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda sarı-kırmızılılar eski futbolcusu olan Gomis’i kadrosuna kattı.

Defansif orta saha arayışlarını İtalya’da bulan Galatasaray, Fiorentina'dan Şilili futbolcu Erick Pulgar ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Son olarak defansa da takviye yapan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran eski futbolcusu Semih Kaya’yı transfer etti.
Galatasaray bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Inaki Pena ile Erick Pulgar’ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladı.

8 futbolcu takımdan ayrıldı
Ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan 8 futbolcu ayrıldı. ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Sezon başında transferin son günü Famalicao'dan kiralık olarak alınan Gustavo Assunçao’nun da sözleşmesi sona erdirildi. Christian Luyindama, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Atalay Babacan, Berk Balaban ve Jesse Sekidika kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sekidika sezon başında da Belçika takımı Oud-Heverlee Leuven'e kiralanmıştı. Sakatlığı devam eden Senegalli golcü Mbaye Diage’nin ise sözleşmesi yabancı kontenjanı açılması için geçici feshedildi.

Galatasaray'da ikinci transfer ve tescil döneminde yaşananlar şöyle:

Gelenler: Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar, Semih Kaya
Gidenler: DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Atalay Babacan, Jesse Sekidika, Berke Balaban

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