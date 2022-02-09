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Johnson&Johnson hiçbir açıklama yapmadan COVID-19 aşısı üretimini durdurdu

Johnson&Johnson hiçbir açıklama yapmadan COVID-19 aşısı üretimini durdurdu

ABD medyasına yansıyan haberde, Johnson & Johnson firmasının, COVID-19 aşısının üretimini durdurduğu iddia edildi.

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ohnson & Johnson firmasının, COVID-19 aşısının üretimini durdurduğu öne sürüldü. Firmanın, aşının üretildiği tesisi geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor ancak tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçileceği bilinmiyor.

New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, J&J firmasının Hollanda’nın Leiden kentindeki tesisini geçen yılın sonuna doğru, herhangi bir açıklama yapmadan üretimi sona erdirdiğini bildirdi.

Habere göre, Leiden’deki tesiste şu an başka bir virüse karşı, daha karlı olabileceği ileri sürülen bir aşının deneyleri yürütülüyor.

Firma yetkilileri, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

J&J yetkilileri, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının satışlarından 2022 yılı içinde 3 milyar 500 milyon dolarlık gelir elde etmeyi beklediklerini geçen ay açıkladı. Bu hedef, rakiplerine kıyasla aşıdan daha az kazanan firmanın geçen yıl elde ettiği gelirin yüzde 46 oranında üzerinde. Firma 2021 yılında Corona aşısı satışlarından toplam kazancının 2 milyar 390 milyon dolar olduğunu daha önce açıklamıştı.

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