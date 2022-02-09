Ankara Hızır orucu saat kaçta açılıyor 9 Şubat hızır orucu iftar vakti

Şubat ayının başlaması ile birlikte özellikle Alevi vatandaşlarımızın tuttuğu hızır orucu merak konusu oldu. Bölgelere göre farklılık gösterebilen hızır orucu son günü perşembeye gelecek şekilde 8-9-10 Şubat günleri tutulacak. Hızır Peygambere adanacak olan Hızır orucunu kimler tutar, 3 gün tutmak gerekir mi ve Hızır orucu 2. gün orucu Ankara'da kaçta açılır?

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Özellikle Alevi vatandaşlarımızın tuttuğu Hızır orucu 8 Şubat Salı günü başladı. Bölgelere göre değişen ve 3 gün olarak tutulan Hızır orucu araştırmaları da başladı. Tutulan oruçların Hızır Peygambere adandığı hızır orucu son günü perşembe gelecek şekilde tutulur. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri tutulan Hızır orucunun 2. günü bugün (9 Şubat) İstanbul’da saat 18:43’e kadar tutulacak. Ankara’da ise 18:31’de oruç açılacak. Hızır orucunda 3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir ve 3 günün sonda Hızır orucuna yatılır? Peki nedir hızır orucu, nasıl görülür, duası var mı?

Hızır orucu nedir: Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayında başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.

Genelde her talip, perşembe günü bir lokma alarak bağlı olduğu pirin evine giderek; duasını alır ve cem hizmetine katılır. Özellikle bekâr gençler bu orucu tuttuklarında ve su içmeyip yattıklarında, rüyada suyu kimin elinden içerlerse o kişiyle evleneceklerine inanırlar. Bu yaygın bir inanç olup sadece evlilik değil; herhangi bir konuda beklenti içerisinde olan kişiler tarafından da uygulanır.

Hızır orucu rüyası nedir nasıl görülür: 3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor. 3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.

kısmeti bile

Misafir Hızır arzulu dile

Hatayi uğrunu tut vergil ele

Mihmanlar siz bize safa geldiniz



Aleviler her evine gelen misafiri Hızır diye karşılar. Kendisine mihman eder ve bütün cömertliğini gösterir, yarin yanağından gayri mihmanıyla her şeyi bölüşür.



Misafirperverliğini gösterir ve mihmanını uğurlar çünkü mihman Hızır’dır, Hakk’tır, mihman gelene eve bereket gelir (Bakara suresi ayet 3).



“(O takva sahipleri ki) onlar gaybe inanırlar. Kendilerine rızk olarak verdiğimizde de Allah yolunda harcarlar.” İşte ayetteki rızk ve Alevilerin işte cömertliği ve işte paylaşmanın güzel örnekleri.



Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte ab-ı hayat suyunu aramaya çıkar. Hızır ve İlyas bu suyun kaynağını bulup içmişler ve ölümsüzlüğe ermişlerdir. Hızır ve İlyas sağdır yaşamaktadır. Hızır karada, İlyas denizlerde, yardıma muhtaç olanlara zor durumda olanla yardım ederler. Yetiş ya Hızır diyenlerin carına yetişirler.



Zulmet deryasına nur edip gelen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir

Garibim, mazlumun halinden bilen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir.



Hızır ve İlyas yılda bir kez (6 Mayıs Hıdrellez) gününün gecesi bir gül ağacının altında buluşurlar.

Hızır orucu duası: Oruca başlarken niyet, sonlandırırken ise açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkında, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucu tutmaya niyet ettim.



Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."

İSTANBUL

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