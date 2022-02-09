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Cepler yandı! Son 1 yılda benzine yüzde 111, motorine yüzde 133 zam geldi

Cepler yandı! Son 1 yılda benzine yüzde 111, motorine yüzde 133 zam geldi

Benzine gelen son zamla birlikte 1 Şubat 2021-9 Şubat 2022 arasında yapılan toplam fiyat artışı yüzde 111’i geçti. Aynı dönemde motorine yapılan zam oranı da yüzde 133’i aştı.

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Elektrik ve doğalgazın ardından bir zam dalgası da akaryakıt ürünlerinde yaşanıyor. Dün motorine gelen 80 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine de 71 kuruş zam yapıldı. Motorinin litresi 15.43 TL'den, benzinin de litresi 15.17 TL'den satılıyor.

Oranlara bakıldığında ise akaryakıta gelen zamların yıllık enflasyonun katbekat üzerinde olduğu görülüyor. Benzine gelen son zamla birlikte 1 Şubat 2021-9 Şubat 2022 arasında yapılan toplam fiyat artışı yüzde 111'i geçti. Aynı dönemde motorine yapılan zam oranı da yüzde 133'i aştı.

TÜİK'in Ocak 2022'de açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 48.69 olduğu göz önüne alındığında, akaryakıttaki zammın büyüklüğü de ortaya çıkıyor.

70 milyar TL'lik vergi geliri bekleniyor
Sözcü'deki habere göre petrol varil fiyatının 90 doları aşması ve Türk Lirası'ndaki zayıflık nedeniyle akaryakıta ardı ardına zam yapılıyor. Geçen aralık ayında kaldırılan eşel mobil sistemi ile gelen zamlar pompa fiyatına yansıtılmıyordu ve ÖTV'den karşılanıyordu. Eşel mobilin uygulanmaması nedeniyle hem akaryakıt pompa fiyatları artıyor hem de Hazine ciddi bir vergi geliri elde ediyor. 2022 bütçesinde yer almasa da akaryakıttan en az 70 milyar TL vergi geliri bekleniyor.

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