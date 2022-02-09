BIST 2.032
DOLAR 13,59
EURO 15,54
ALTIN 798,45
HABER /  GÜNCEL
ADV Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun

Covid'e yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakaret paylaşımları soruşturmasında yeni gelişme

Covid'e yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakaret paylaşımları soruşturmasında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ilişkin 12 il Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 26 kişi serbest bırakıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif ve hakaret içeren 64 paylaşımla ilgili Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şırnak, Tekirdağ ve Karaman Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yapılan işlemler sonrasında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. 3 kişi gözaltı sonrası serbest bırakıldı, 23 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Ayrıca yurt dışında yaşadığı belirlenen 6 kişi hakkındaki işlemler tamamlandı. Bu kişilerden Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik işlemler devam ederken yeni paylaşımların tespiti ise sürüyor.

İlgili Haberler
Derya Büyükuncu'nun milliliği de bitecek! Bakan Kasapoğlu duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan için helva paylaşımını başlatan Derya Büyükuncu için karar
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Hızır orucu saat kaçta açılıyor 9 Şubat hızır orucu iftar vakti
Ankara Hızır orucu saat kaçta açılıyor 9 Şubat hızır orucu iftar vakti
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Mersin'de akılalmaz saldırı! Tuvaletler kullanılmaz hale geldi:
Mersin'de akılalmaz saldırı! Tuvaletler kullanılmaz hale geldi:
Sigarayı bırakmak isteyenlere patlıcan yiyin önerisi
Sigarayı bırakmak isteyenlere patlıcan yiyin önerisi
Berhan Şimşek 'Ölüm tehditleri alıyorum, gerekirse kıyamet kopsun' deyip skandal sözlerini savundu
Berhan Şimşek 'Ölüm tehditleri alıyorum, gerekirse kıyamet kopsun' deyip skandal sözlerini savundu
Eski Fenerbahçeli futbolcu Atakaş Hatayspor'da
Eski Fenerbahçeli futbolcu Atakaş Hatayspor'da
Opel'den 'Şimdi Al, Baharda Öde' kampanyası 12 ay vade sıfır faizli kredi
Opel'den 'Şimdi Al, Baharda Öde' kampanyası 12 ay vade sıfır faizli kredi
9 Şubat 2022 itibariyle benzine bir zam daha geldi! Motorin ve benzin zamlı fiyatları
9 Şubat 2022 itibariyle benzine bir zam daha geldi! Motorin ve benzin zamlı fiyatları
Cepler yandı! Son 1 yılda benzine yüzde 111, motorine yüzde 133 zam geldi
Cepler yandı! Son 1 yılda benzine yüzde 111, motorine yüzde 133 zam geldi
Sait Uçar kimdir aslen nereli Sait Uçar evli mi eşi ve çocuğu kimdir?
Sait Uçar kimdir aslen nereli Sait Uçar evli mi eşi ve çocuğu kimdir?