Kırgızistanlı yaşlı adam Eskişehir’de sağlığına kavuştu: Kalbinin çalışması zorlandı

Koroner bypass ameliyatı için Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelen Ahmet Lamiyazov, Eskişehir Şehir Hastanesinde 8 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

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Kırgızistan’da yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Lamiyazov, kalp damarlanın tıkalı olması sebebiyle ülkesindeki bir hastanede anjiyo oldu ve baypas kararı alındı. Oğlu Aziz Lamiyazov, durumu riskli olan babası için hastane arayışına girince Türkiye’ye gelmeye karar verdiler. Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ahmet Lamiyazov, yapılan tetkikler neticesinde koroner baypas ameliyatına alındı. Op. Dr. Abbas Demirkol ve Op. Dr. Etem Yücekaya’nın gerçekleştirdiği yaklaşık 8 saat süren zorlu operasyonda Lamiyazov’un dört damarı birden değiştirildi. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve 3 gün boyunca yaşam destek cihazlarıyla hayata tutunan Lamiyazov, sağlığına kavuştu.



Gerçekleştirdikleri operasyon hakkında konuşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abbas Demirkol, “Biz insanlığın tümünü modern sağlık hizmetlerine en iyi şekilde ulaşmasını düşünen bir hastaneyiz. Bunun için yurt dışından bizlere başvuran hastalarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla bizlere başvurabilirler. Hastamıza Kırgızistan’da anjiyo yapılmış ve bunun neticesinde kalp damarlarının tıkalı olduğu görülmüş. Orada baypas kararı alınmış, ama araştırmaları sonucu hastanemizi tercih etmişler. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkikler neticesinde kalp ameliyatı yapılması gerektiğini bizler de kanaat getirdik. Zorlu bir hastaydı. Kalp fonksiyonlarının bir kısmını kaybetmiş bir hastaydı. Dolayısıyla yorucu 8 saatlik bir ameliyattan sonra yoğun bakım takipleri başladı ve takipleri muntazam bir şekilde sürdürdük. Daha sonra genel durumu düzelmesi üzerine servisimize aldık. Bugün itibariyle hastamız taburcu olmaya hazır. Bizleri yurt dışından Eskişehir Şehir Hastanesini rahatlıkla seçebileceklerini belirtmek isteriz” dedi.







“Operasyon sonrasında hastanın kalbinin çalışması zorlandı”

Bu tip vakalarla nadiren karşılaştıklarını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Etem Yücekaya, Eskişehir Şehir Hastanesindeki imkânların Avrupa standartlarında olduğunu ifade ederek “Gerçekten zorlu bir ameliyattı. Böyle ameliyatlar zaten yılda birkaç defa başımıza geliyor. Bizim hastanemizde de hemen hemen bunu karşılayabilecek bütün teknik imkânlarımız var. Özellikle yoğun bakım süreci çok zor geçti. Yaklaşık 3 gün boyunca yaşam destek cihazlarıyla epey bir uğraştık ama mutlu sona ulaştık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz. İnşallah daha iyi sağlık için kontrole gelecek bize. Burası, Türkiye’deki en üst seviyede olan hastanelerden birisi. Avrupa’daki hastanelerden hiçbir farkı yok. Orada yapılan işlemlerin aynısı burada da yapılıyor. O yüzden de yurt dışından tercih ediyorlar. Hastamıza koroner baypas ameliyatı yaptık. Koroner baypas ameliyatında dört damarını değiştirdik. Buradaki en önemli olay, kalbin daha önceki hastalığından dolayı yorgun olması. Kalbi durdurup daha sonra çalıştırarak yaptığımız bir ameliyat olduğu için operasyon sonrasında hastanın kalbinin çalışması zorlandı. O yüzden ameliyatımız çok uzun sürdü. Yaklaşık 5-6 saat kalbi dinlendirip teknik destekle bu duruma getirdik.” dedi.



“Hocam sağ olsun ameliyatı çok güzel yaptı”

Babasının tedavisi için hastane arayışına giren Aziz Lamiyazov, internetten araştırarak Eskişehir Şehir Hastanesini bulduğunu aktardı. Babası sağlığına kavuştuğu için doktorlara teşekkürlerini ileten Lamiyazov, “Ben babamı kalp hastalığı için Türkiye’ye getirdim. Türkiye’deki doktorlar için ‘kalp hastalığı ameliyatını çok güzel yapıyor’ dediler. O yüzden buraya getirdim. Hocam sağ olsun ameliyatı çok güzel yaptı. Babam şu an iyi. Allah razı olsun. İnternetten gördük öyle bulup geldik” diye konuştu. Başarılı bir koroner baypas ameliyatıyla sağlına kavuşan Ahmet Lamiyazov da teşekkürlerini ileterek, “Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederim. Beni ameliyat yaptınız, sağ olun. Bundan sonra inşallah daha iyi olacağım. Çok teşekkür ederim” dedi.