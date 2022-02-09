AK Parti'den ve Bakan Dönmez'den elektrik faturası düzenlemesi için son dakika açıklaması

Elektrik faturalarına gelen zamlarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeler için son dakika açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ düzenlemenin ana hatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyerek kilovat sınırının yükseltilmesi ve vergilendirmeyle ilgili düzenlemeler olacağına işaret etti. Bakan Fatih Dönmez de konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Elektrik tüketimine gelen zamlara ev kullanıcısından, ticari işletmelere kadar her kesimden tepki yağmaya devam ediyor. İlk olarak kademeli tarifede düşük tarifenin 150 kilovattan 210'a çıkarıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bunun ardından ticari işletmeler de dahil yeni düzenlemelerin yapılabileceği açıklamaları hükümet kanadından peş peşe gelmeye başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ yeni düzenlemelerin ana hatları ve gelecek seçimlere ilişkin açıklamalar yaptı.

-Şunu çok net söylemek gerekir. Bunu siyaseten önemsiyoruz. Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu.

Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak.

-Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.

Bakan Fatih Dönmez'e soruldu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez basın mensuplarının sorularına yanıt verdi:

"1 Şubat itibarıyla uygulama başladı 210 kilovata çıkarıldı. Sosyal kesimlerden de indirimli tarifeyle ilgili talepler geliyor. Şu an hem bakanlığımız hem EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Şu an net bir şey ortaya çıkmadı." Doğal gaz krizi için de konuşan Bakan Dönmez "Şubat başı itibarıyla Azerbaycan ilave akışı sağladı. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayi kısıtlamasını kaldırmış oldu. Şu an sanayide ve evlerde kısıtlama mevcut değil." dedi.

İşte faturaları düşürmek için üzerinde çalışılan 4 alternatif

Bir süredir vatandaş ve esnaftan gelen şikâyetler nedeniyle yeni kararlar alınabileceği kulislerde konuşuluyordu. Kulislerde ve sektörde konuşulan alternatifler şunlar:

1- ESNAFA YENİ TARİFE: Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi yüzde 126, ticarethane tarifesi yüzde 128 oranında artırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde gelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf için de söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil.

2- 210 KW’NİN YÜKSELTİLMESİ: Bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınır düşük tutulmuş ve 150 kw olarak belirlenmişti. Gelen şikâyetler üzerinde sınır 210 kw’ye çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalam tüketim tutarı 230 kw olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kw’lik sınırın 230 kw’ye çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor.

3- YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ: Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen yüzde 127’lik zam oranın düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarının yükseldiğini, geçen yıl 100 milyar liraya yakın destek verildiğini zammın geri çekilme ihtimalinin zayıf olduğunu dile getirenler de var.

4- DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: Enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Dağıtım bedeli de yıl başında yüzde 25 oranında artırılmıştı.