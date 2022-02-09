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Hull City kaybetti! Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk'la birlikte izledi

Hull City kaybetti! Acun Ilıcalı maçı Okan Buruk'la birlikte izledi

ngiltere Championship'te alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Derby County, evinde ağırladığı Hull City'yi 3-1 mağlup etti.

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İngiltere Championship'in 30. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Derby County'ye deplasmanına 3-1 yenilerek son 2 haftada puan alamadı.

Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından ligde 3'te 3 yapan ancak geçen hafta galibiyet serisi Preston karşısında sona eren Hull City, deplasmanda Derby County'ye 3-1 yenildi.

Derby County'nin galibiyet gollerini 19. dakikada C. Forsyth, 38. dakikada Lawrence, 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Forsyth'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

2 haftayı puansız kapatan Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City, 32 puanda kalırken 19. sırada yer aldı. 18 puana yükselen Wayne Rooney'nin Derby County'si ise 23. sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı, takımının mücadelesini tribünden takip ederken izleyenler arasında sürpriz bir isim vardı. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile birlikte mücadeleyi tribünden izledi.

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