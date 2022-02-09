Muhammed Konyevi neden öldü kaç yaşındaydı? Muhammed Konyevi eşi ve çocukları var mı?

Nakşibendi mürşidlerinden Seyda Muhammed Konyevi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 80 yaşında olan Seyda Muhammed Konyevi 5 yaşında ilk hatmini yaptı. 1994 yılında Konya'ya yerleşen Seyda Muhammed Konyevi kimdir, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Abone ol

Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni Hazretleri’nin halifesi Seyda Muhammed Konyevi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilen Konyevi'nin farklı sebeplerden de tedavi gördüğü ifade edildi. Peki Muhammed Konyevi kimdir? Muhammed Konyevi kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Seyda Muhammed Konyevi, 1942 yılında Mardin ilinin merkezine bağlı Konaklı köyünde dünyaya gelmiştir. Konyevi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğinde ve ilk hatmini gerçekleştirdiğinde beş yaşındaydı. İlkokulu bitirdikten sonra ilim tahsiline başlamadan önce bir süre ailesinin işlerine yardımcı olmuştur. Küçük yaşına rağmen keskin zekâsı, yakın çevresinin ve onu tanıyan insanların son derece dikkatini çekmiştir. Çeşitli illerde ilim tahsili gördükten sonra 1994 yılında Konya’ya yerleşmiştir.

Seyda Muhammed Konyevi'nin eşi ve çocukları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Konya Havalimanı civarında bulunan Reyhani köyünde Allah’ın emirlerini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin sünnetini anlatmak suretiyle, insanların dünyada ve ahirette kurtuluşlarına vesile olmak için çalışmalar sürdürmüştür. Sevenleri arasında Seyda namıyla tanındı. Muhammed Konyevi Hazretleri, anne tarafından Hz. Ömer’in (Radıyallahu Anh) soyundan geldiği bilinmektedir.

Muhammed Konyevi Neden Vefat Etti?



Rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastanede belli bir süre tedavi gören Seyda Muhammed Konyevi'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 80 yaşında vefat ettiği bildirildi.

Muhammed Konyevi Nereye Defnedilecek?



Muhammed Konyevi’nin naaşının ne zaman ve nereye defnedileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya dair Kevser Eğitim Vakfından şu açıklama geldi:

Türkiye'nin tanınan alimlerinden ve Nakşibendi mürşidlerinden Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Sultan Hazretlerinin naaşı bu akşam İstanbul’dan Konya’ya götürülecektir. Kesin saat olmamakla birlikte cenazenin Konya'daki dergaha ulaşmasıyla defin işlemi yapılacaktır. Konya’da olmak isteyenler sabah namazında dergahta bulunabilirler. Allahuzülcelal Sultanımızın makamını âli eylesin'