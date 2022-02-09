Azerbaycan'dan acil durum doğal gaz hamlesi! Kısıtlama krizinden böyle çıkıldı

Türkiye'nin günlerdir İran'ın teknik sıkıntıları mazeret göstererek akışı kesmesiyle yaşadığı doğal gaz krizinde son hamle Azerbaycan'dan geldi. Türkiye'ye acil durum akışı başlatan Azerbaycan Şubat sonuna kadar desteğini sürdürecek. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Bakan Fatih Dönmez'den geldi.

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Doğal gaz krizinde sanayide kısıtlamaya gidilmiş evlerde de yaşanabilecek sıkıntı korkusu sarmıştı. Son dakika haberine göre hükümetin talebine olumlu yanıt veren Azerbaycan Türkiye'ye ek akış sağladı.

Azerbaycan, hükümetin talebi üzerine Türkiye'ye 170 milyon metreküplük acil durum gazı tedarik edecek. Ocak ayında günlük 5 milyon metreküp ile başlanan tedarikin Şubat sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. Bloomberg’in haberine göre, Azerbaycan Türkiye’ye 170 milyon metreküplük acil durum gazının ihracına başladı.

Gaz tedariğinin günlük 5 milyon metreküp civarında olduğu, Ocak ayının son haftasında başladığı ve Şubat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Bakan Fatih Dönmez'den açıklama Basın mensuplarına açıklama yapan Enerji Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi: "Şubat başı itibarıyla Azerbaycan ilave akışı sağladı. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayi kısıtlamasını kaldırmış oldu. Şu an sanayide ve evlerde kısıtlama mevcut değil." dedi.

Türkiye 2021’de 8,5 milyar metreküp ile Azerbaycan gazının en büyük alıcısı konumunda. Azerbaycan ayrıca İtalya, Yunanistan , Bulgaristan ve Gürcistan’a da gaz satıyor.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden biri olan İran'ın Ocak ayında teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almıştı. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan gaz kısıntısını 8 Şubat itibariyle kaldırmıştı.