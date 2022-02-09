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Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama

Cemevinin 30 binlik elektrik faturası olay oldu! Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama

Elektrik faturalarına gelen zamla ilgili yapılacak düzenlemelere Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. Bakan Dönmez çalışma yapıldığını vurgulayarak doğal gaz krizinde de Azerbaycan'dan destek alındığını duyurdu. Cemevlerine gelen yüksek faturalara sosyal medyada da tepki yağmış ve ücretsiz olması çağrısında bulunulmuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrikte yapılacak düzenlemeler, cemevlerinin elektrik faturası tepkileri ve doğal gaz kriziyle ilgili basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Elektrik düzenlemesi üzerine çalışıldığını vurgulayan Bakan Dönmez şunları söyledi: "1 Şubat itibarıyla uygulama başladı 210 kilovata çıkarıldı. Sosyal kesimlerden de indirimli tarifeyle ilgili talepler geliyor. Şu an hem bakanlığımız hem EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Şu an net bir şey ortaya çıkmadı."

Doğal gaz krizi için de konuşan Bakan Dönmez "Şubat başı itibarıyla Azerbaycan ilave akışı sağladı. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayi kısıtlamasını kaldırmış oldu. Şu an sanayide ve evlerde kısıtlama mevcut değil." dedi.

Cemevlerine elektrik faturasıyla ilgili kolaylık sağlanıp sağlanmayacağı sorusuna Dönmez "Dediğim gibi doğrudan grupların ismini saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Bunlara göre farklı tarife grupları için çalışıyoruz. Bitince kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Cemevlerine gelen faturalar isyan ettirmişti

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevine 30 bin TL'lik elektrik faturası geldiğini belirterek tepki göstermiş ayrıca Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada bulunan Dede Celal Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz; buyrun gelin elektriğimizi kesin" demişti.

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