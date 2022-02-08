Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! Balkanlar'dan giriş yaptı aralıksız yağıyor kritik İstanbul detayı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından soğuk ve yağışlı hava Balkanlar'dan giriş yaptı. Sınır bölgeleri beyaza bürünürken İstanbul'da ve Antalya'da da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Uzman isimler Orhan Şen ve Esra Bayhan İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı görüleceğini bildirdi.
Peş peşe yapılan uyarıların ardından beklenen soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı. Antalya'da kuvvetli rüzgar nedeni ile oluşan dev dalgalar şaşkına çevirirken, İstanbul'da başlayan sağanak yağış aralıksız devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan ve Orhan Şen İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Öte yandan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bembeyaz oldu.
Antalya'da dev dalgalar:
Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.
Meteorolojik tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ve yağışın kentteki etkisini yarın gün içinde kaybetmesi bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor: Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınıra yakın şehirleri beyaza bürüdü.