Meteoroloji ve Orhan Şen uyardı! Balkanlar'dan giriş yaptı aralıksız yağıyor kritik İstanbul detayı

Peş peşe yapılan uyarıların ardından beklenen soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı. Antalya'da kuvvetli rüzgar nedeni ile oluşan dev dalgalar şaşkına çevirirken, İstanbul'da başlayan sağanak yağış aralıksız devam ediyor. Meteoroloji uzmanı Esra Bayhan ve Orhan Şen İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Öte yandan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bembeyaz oldu.