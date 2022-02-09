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Madenlerde covid-19 alarmı! 77 maden işçisinin testi pozitif çıktı

Madenlerde covid-19 alarmı! 77 maden işçisinin testi pozitif çıktı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK'ya ait maden ocaklarında çalışan 7 bin 400 işçiden bugün itibariyle 77 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda korona virüsle mücadele ve alınan tedbirler sürdürülüyor. 7 bin 400 işçiden 77'sinin koronavirüse yakalandığını ifade eden GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye bir pandemi süreci yaşıyor. Bu manada TTK'da çalışan yaklaşık 7 bin 400 işçimizin içinde salgına yakalanan ve temaslı olarak karantinaya alınan arkadaşlarımız var. Şu anda 77 arkadaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantina süreçlerini yaşıyorlar. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm hastalara acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce eski, sağlıklı günlerimizi yakalarız. O günlere dönmek beklentisi içerisindeyiz” dedi.

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