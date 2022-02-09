DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron’un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni varyantın (BA.2) Omicron’un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2’nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı.

Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 teknik lideri, DSÖ’nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi.

Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.