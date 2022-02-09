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Mersin'de asansörde cansız bedeni bulunmuştu! O kadını komşuları öldürmüş

Mersin'de asansörde cansız bedeni bulunmuştu! O kadını komşuları öldürmüş

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, yaşadığı apartmanın asansöründe cansız bedeni bulunan 62 yaşındaki kadını uyku ilacı verdikten sonra boğarak öldürdükleri belirlenen iki komşusu gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde ikamet eden F.E, 7 Şubat'ta evinin bulunduğu apartmanın asansöründe ölü bulundu. İhbar üzerinde olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda darp izi bulunmadığı belirlenen F.E'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, F.E'nin ölümünden önce aynı apartmanda oturan T.O'nun (47) evine misafirliğe gittiğini tespit etti.Polis, olayla ilgili T.O. ve erkek arkadaşı R.E'nin (40) ifadelerine başvurdu. Çelişkili ifade vermeleri üzerine gözaltına alınan T.O. ve R.E. emniyete götürüldü.

 Suçlarını itiraf ettiler
Şüpheliler, sorgularında, uyku ilacı verdikleri F.E'yi boğarak öldürdüklerini, ziynet eşyalarını ve telefonunu aldıktan yaklaşık 3 saat sonra kadının cesedini asansöre bıraktıklarını itiraf etti.

Zanlıların maktule ait cep telefonunu denize attıkları belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında arama yaptı.

Dalgıç polisler, aramalar sonucu maktule ait cep telefonunu buldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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