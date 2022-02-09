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Hazine Bakanı Nureddin Nebati 'yastık altında 5 ton altın var' dedi İslam Memiş inanmadı!

Hazine Bakanı Nureddin Nebati 'yastık altında 5 ton altın var' dedi İslam Memiş inanmadı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Yastık altında sisteme girebilecek 5 bin ton altın var" dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, o rakamın yıllar öncesine ait olduğunu belirtip, "o kadar kaldığını tahmin etmiyorum" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere'de finansçılarla buluşmasında, "Paketle beraber yastık altındaki altını da sisteme sokmuş olacağız, ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek" dedi. Ancak altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye'de yastık altında 5 bin ton civarı altın olmadığını, o rakamın yıllar öncesine ait olduğunu söyledi. 

O rakam yıllar öncesine ait, şimdi o kadar yok!
İslam Memiş, Bakan Nebati'nin 5 bin ton altın haberini alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Altın Konseyi’nin yıllar önceki tahmini verisidir. Yıllar içinde alım-satım-ithalat-ihtacat-geri dönüşüm, değişen nesil ve tasarruf araçlarının değişmesi vs gibi etkenleri değerlendiğimizde o kadar kaldığını tahmin etmiyorum" bilgisi verdi.

Yastık altının tekrar hesaplanması lazım
İslam Memiş, konuyla ilgili Haber Gobal'deki açıklamasında ise şunları dile getirdi: "Yıllar içindeki alımlar satımlar, geri dönüşümler, birikimlerin değişmesi gibi birçok etken 5 bin tonun orada sürekli olduğu anlamı taşımıyor. Burada tekrar bir hesaplama yapmak gerekiyor."

O altın ve dövizi ekonomiye kazandırmak kolay değil!
"İkincisi, hükümetler zaman zaman yastık altı dövizleri ekonomiye kazandırmak için çeşitli uygulamalar yapıyorlar ancak bu konuşulduğu kadar kolay değil. Daha önceki sohbetlerimde, insanlara bir şey vermeden bir şey alamazsınız diye izah ettim."

Yastık altındaki altın ve dövizin çıkabilmesi için...
"Bu yastık altı birikimler neden yapılıyor? Ben ev araba almak istiyorum. Eğer bu insanlara kredi kullanma kolaylığı verirseniz bu yastık altından çıkar. Peki, bununla ne kadar altın çıkar. Bu sefer de 2-5 ton civarı altının ekonomiye kazandırılabileceğini söyleyebiliriz ancak daha üst rakamlar için paketi görmek gerekiyor."

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