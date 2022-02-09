BIST 2.030
DOLAR 13,60
EURO 15,56
ALTIN 798,56
GÜNCEL

İstanbul’da bıçaklı gasp dehşeti kamerada! Darp edildi, bıçaklandı işte o anlar

İSTANBUL Beşiktaş’ta yabancı uyruklu bir genç, telefonunu ve parasını gasp eden iki şahsın peşinden gidince önce darp edildi ardından da bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, gencin kaçmasın diye bacağına sarıldığı saldırgan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gaspçı tutuklanırken, mağdur genç ise sınır dışı edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yabancı uyruklu Khal Mohammad Azimi, cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra Azimi ile yoldan geçen iki şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şahıslar Azimi’nin cep telefonunu ve 100 lirasını gasp etti. Olayın ardından Azimi, şahıslardan parasını geri almak isteyince kavga çıktı.

Önce gasp ardından darp ve bıçaklama
Yumruk ve tekmelerle dakikalarca darp edilen Azimi ardından şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Genç bıçaklanmasına rağmen gaspçılardan birini bacağına sarılarak kaçmasını engellemeye çalıştı. Ancak vatandaşların araya girmesiyle şahıslar kaçarak uzaklaşırken, genç ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları ise hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bekçileri gaspçıyı kıskıvrak yakaladı
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaçan saldırganı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri çalışma başlattı. Bu kapsamda iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan bekçiler, saldırgan gaspçının Kadir E. olduğunu tespit etti.

Gaspçı tutuklandı, mağdur genç sınır dışı edildi
Devam eden çalışmalarda şahıs geçtiğimiz Cuma günü Köyiçi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “yağma (gasp)” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mağdur genç ise tedavisinin ardından sınır dışı edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bedava dağıtıldığın duyan koştu! Erzincan'da izdiham yaşandı: Biraz çile çektik zor oldu
Bedava dağıtıldığın duyan koştu! Erzincan'da izdiham yaşandı: Biraz çile çektik zor oldu
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
Türkiye'de Kiracılık Bitiyor, Ayda 3.000 TL Taksitle Ev Sahibi Olun
İstanbul'da güvenlikçi kadını önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
İstanbul'da güvenlikçi kadını önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu
Kırmızı Oda'nın 'Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' videosu viral oldu
Kırmızı Oda'nın 'Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' videosu viral oldu
Üsküdar’da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Üsküdar’da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Yine taksi yine tartışma! İstanbul'da kadın müşteriyi yolun ortasında araçtan dışarı attı
Berhan Şimşek : 'Ölüm tehditleri alıyorum, gerekirse kıyamet kopsun'
Berhan Şimşek : 'Ölüm tehditleri alıyorum, gerekirse kıyamet kopsun'
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Halil Falyalı suikastte öldü! Halil Falyalı'nın eşi de saldırı sırasında yanındaydı
Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor
Çılgın dondurmacı Mehmet Dinç videoları izlenme rekorları kırıyor
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...
Ünlü deprem bilimci Naci Görür: İstanbul depremi minimum 7.2 olacak! Deprem oldu olacak...