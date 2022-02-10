Hızır orucu rüyası nasıl olur 2022 yatmadan nasıl niyet edilir?

Özellikle Alevi vatandaşlarımızı şubat ayında tuttukları 3 günlük Hızır orucu yarın sona eriyor. 8-9-10 Şubat'ta tutulan hızır orucu Şubat'ın ikinci perşembe günü hızı günü ile sona erecek. Muharrem orucundan sonra en çok tutulan hızır orucu nasıl tutulur, kimler tutar? Hızır orucunun son günü evleneceğin kişi rüyada nasıl görülür, nasıl niyet edilir?

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Alevi inancında genellikle her yıl Şubat ayında tutulan 3 günlük hızır orucunun bugün son günü. Bugün yani Şubat'ın ikinci perşembesi hızır günü. Muharrem ayından sonra en çok tutulan oruç olan hızır orucunda Salı, çarşamba ve perşembe günleri oruç tutulur. Perşembe günü kurbanlar kesilir, lokmalar dağıtılır. Peki hızır orucu nasıl tutulur, kimler tutar? Hızır orucunun son günü evleneceğin kişi rüyada nasıl görülür?

Hızır orucuyla ilgili genel olarak anlatılan bir olay vardır. Bu olay şu şekildedir: İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir gün çok hastalanmışlardır. Hz. Ali ve Hz. Fatıma, oğullarının bu hastalıkları karşısında çaresiz kalmışlar. Bunun üzerine Hz. Muhammed’in (S.A.S) yanına gidip durumu anlatmış ve Hazreti Peygamber de üç gün oruç tutmalarını söylemiş. Hz. Ali ve Hz. Fatıma da oğullarının şifa bulması için üç gün oruç tutmuşlar.

Hızır orucu rüyası nedir nasıl görülür: 3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir. Kimseye söylenmemesi durumunda daha iyi olduğu söyleniyor. 3. günün sonunda su içmeden yatarken niyet edilip yatılırsa rüyada size biri su verecek. İşte o su veren kişi sizin evleneceğiniz kişidir.



kısmeti bile

Misafir Hızır arzulu dile

Hatayi uğrunu tut vergil ele

Mihmanlar siz bize safa geldiniz

Aleviler her evine gelen misafiri Hızır diye karşılar. Kendisine mihman eder ve bütün cömertliğini gösterir, yarin yanağından gayri mihmanıyla her şeyi bölüşür. Misafirperverliğini gösterir ve mihmanını uğurlar çünkü mihman Hızır’dır, Hakk’tır, mihman gelene eve bereket gelir (Bakara suresi ayet 3).

“(O takva sahipleri ki) onlar gaybe inanırlar. Kendilerine rızk olarak verdiğimizde de Allah yolunda harcarlar.” İşte ayetteki rızk ve Alevilerin işte cömertliği ve işte paylaşmanın güzel örnekleri.

Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte ab-ı hayat suyunu aramaya çıkar. Hızır ve İlyas bu suyun kaynağını bulup içmişler ve ölümsüzlüğe ermişlerdir. Hızır ve İlyas sağdır yaşamaktadır. Hızır karada, İlyas denizlerde, yardıma muhtaç olanlara zor durumda olanla yardım ederler. Yetiş ya Hızır diyenlerin carına yetişirler.

Zulmet deryasına nur edip gelen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir

Garibim, mazlumun halinden bilen

Hızır İlyas şah-ı merdan Ali’dir.

Hızır ve İlyas yılda bir kez (6 Mayıs Hıdrellez) gününün gecesi bir gül ağacının altında buluşurlar.

Hızır orucu duası nasıl yapılır: Oruca başlarken edilen niyet duası:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.