Ersin Tatar'dan Ayşenur Arslan'ın sözlerine tepki: Cahillikten ibaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

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Ersin Tatar, 'TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır. Gazilerimiz ve şehitlerimizin onurunu koruruz ve onların adanın kirletilmesine müsaade etmeyiz. Bilmeden konuşmak, bu cahillikten ibarettir.' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle; (Ayşenur Arslan'ın TMT sözlerine tepki) Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti. Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı.

TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır. Halkımız saldırılara uğrarken, köylerimiz yakılırken TMT bu askeri teşkilatla halkımza moral vermiş bir direniş kahramanıdır. Bizim tarihimizde bir efsanedir. Bizim içimizde de bazı marjinal bazı Rumcu ithamları olmuştur. Biz bunları hep reddettik. Tarihimizde yeri büyüktü. Gazilerimiz ve şehitlerimizin onurunu koruruz ve onların adanın kirletilmesine müsaade etmeyiz. Bilmeden konuşmak, bu cahillikten ibarettir.

İlk resmi kuruluştan önce volkan harekatımız vardı, tüm bu direniş birleşerek TMT kuruldu 1960’ta, bu tarihten önce de hizmetleri vardır. Kıbrıs cumhuriyeti anayasası oluşturulurken Denktaş ve Menderes'in de desteğiyle Kıbrıs Türk cumhuriyeti kurulmuştur. Bunu bilmeden cahillikle konuşmak olmaz. Denktaş ve Doktor Fazıl küçük isimleri lekelemez. 1974’ten sonra TMT Kıbrıs'ın savunma gücüne dönüşmüştür.