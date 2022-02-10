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Mardin'de sokakta oynarken dehşeti yaşadı: Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de sokakta oynarken dehşeti yaşadı: Önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Dal, “Köpekler, önce yüzümü, kafamı sonra da ellerimi ısırdı” dedi.

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Olay, dün Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir vatandaşın çocuğu yaralı halde bulmasıyla sağlık ocağına götürülüp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını belirten Nurşin Dal, "Dün, oğlum köyde başıboş gezen köpekler yüzünden bu hale geldi. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir adam oğlumu yaralı ve ellerini başının üstüne koymuş bir halde buluyor. O da bize telefon açtı. ‘Sizin oğlunuz mu’ diye sordu. Oğlumu Sağlık Ocağına götürmüş” dedi.



"Bu köpekleri toplasınlar"
Oğlunu yaralı halde görünce kendinden geçtiğini aktaran Dal, "Köy yeridir, bir sürü köpek var. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. Çocuklar, rahat okula gitsinler diye bir an önce bu köpekleri toplasınlar” diye konuştu. Saldırıya uğrayan Ahmet Dal ise köpeklerin önce yüzünü, kafasını sonra da ellerini ısırdığı dile getirdi. Ahmet Dal'ın hastanede tedavisi devam ederken, gözetim altında tutuluyor.

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