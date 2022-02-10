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Elektrik zamları geri mi alınıyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez enerji şirketleri ile bir araya geliyor

Elektrik zamları geri mi alınıyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez enerji şirketleri ile bir araya geliyor

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Enerji Bakanı Fatih Dönmez yarın elektrik dağıtım şirketleriyle toplantıda buluşacak. Son dönemdeki zamların ve elektrik sıkıntısı krizinin masaya yatırılması gündemde.

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Elektrik faturalarının zamlar sonucunda aşırı yükselmesi yeniden ele alınıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez son açıklamaya göre yarın enerji dağıtım şirketlerinin yöneticileri ile toplantı yapacak. Toplantıda yeni tarife alternatifleri görüşülecek.

Yarın (Cuma) Enerji Bakanlığında yapılacak toplantıya 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) gibi enerji kurumları katılacak.

Enerji Bakanlığı, fahiş faturalar karşısında halkın yaşadığı ağır şoku hafifletmek için konutlar, esnaf, küçük işletmeler, turizm ve hizmet tesisleri gibi çeşitli alanlardan tarife talepleri topluyor.

Bu taleplere göre elektrik zam oranlarının aşağı çekilmesi halinde ortaya çıkacak maliyeti kimin üstleneceği kritik önem taşıyor.

Bütçeye gelecek yükün dışında maliyetin bir bölümünün özelleştirme yoluyla büyük kazanç sağlayan dağıtım şirketlerine yüklenip yüklenmeyeceği merak edilirken, şirketlerin olası bir fiyat indirimi için dış borçlarına kur garantisi talep edecekleri öğrenildi.

Bir diğer başlık Isparta felaketi

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak. Isparta'da yaşanan kar yağışı sonrası günlerce yaşanan elektrik kesintisiyle hayat durmuştu. Bu konunun görüşülerek afet durumları için yeni aksiyonlar da alınması planlanıyor. Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

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