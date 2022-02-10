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POLİTİKA

Ahmet Hamdi Çamlı elektrik ve doğalgaz faturası zamlarının suçlusunu CHP ilan etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, vatandaşı isyan ettiren zamların oluşmasında AK Parti'nin bir dahli olmadığını söyleyip, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının suçlusunun CHP olduğunu savundu.

Enerji, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar, vatandaşlara zor günler yaşatıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında zamları CHP’ye bağladı.  Ahmet Hamdi Çamlı'nın kendi söylediklerine kendisinin de güldüğü programda şunları söyledi: 

"Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP’de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD’nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum.”

Söz konusu yayının görüntülerini CHP’li Mehmet Bekaroğlu, ”Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın” notuyla paylaştı.

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